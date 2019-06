“I sindaci non devono preoccuparsi,, non bloccheremo i pagamenti”. Lo dice l’assessora al Lavoro, Alessandra Zedda, sul caos degli acconti ai Comuni nell’ambito di LavoRas. Come raccontato ieri da Sardinia Post, l’esame dei progetti presentati agli enti locali era stata affidata nel 2018 alla spa regionale Insar che però è in crisi e ha trascinato in un limbo pure le richieste di finanziamento per i ‘Cantieri di nuova attivazione’.

“I ritardi nell’attuazione della misura sono imputabili principalmente alla complessità del procedimento – continua la Zedda – nonché ai continui assestamenti, da parte dei Comuni, dei progetti già approvati, ciò che ha comportato costantemente un supplemento di istruttoria. Va rilevato inoltre che per ben 53 interventi, i Comuni interessati non hanno ancora comunicato il codice unico di progetto (Cup), impedendo di fatto, l’avvio dell’iter per l’erogazione delle risorse”.

L’assessora conferma che alla data del 28 maggio, giorno dell’ultima verifica fatta dal nostro giornale, nessun Comune è stato pagato. Ma due giorni dopo, cioè il 30, “hanno ottenuto il primo acconto nove progetti presentati da sette Comuni. La Zedda spiega inoltre che “sono 228 i cantieri di prima attivazione comunque partiti” perché nelle casse degli enti locali c’era la disponibilità finanziaria, tale da anticipare i costi. “Quei progetti – sottolinea ancora l’assessora – hanno permesso di stipulare contratti di otto mesi con 459 disoccupati. Risultano ancora da attivare ancora da attivare 354 cantieri e da assumere 2.499 persone”.

“L’assessorato del Lavoro, per il tramite di Insar, ha provveduto lo scorso 7 giugno a sollecitare tutti i Comuni a comunicare ufficialmente l’avvio dei cantieri e a alimentare coerentemente e correttamente il sistema di monitoraggio previsto, inserendo le informazioni indispensabili per la erogazione delle risorse, così come previsto dalle modalità attuative vigenti”, è scritto ancora nella nota diffusa dalla Zedda. Ieri a prendere posizione è stato anche il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, a nome di tutti i sindaci dell’Isola (leggi qui). La Zedda chiarisce infine che “si impegna a valutare le criticità rilevate e a porre in atto tutti gli interventi necessari per favorire il tempestivo avvio dei cantieri e delle assunzioni, nonché garantire ai Comuni le relative risorse finanziarie”.