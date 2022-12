L’artigianato sardo a Milano, Chessa: “La buona politica vicina ai sardi in sofferenza”

“Oltre tremila metri quadrati di spazio espositivo, 91 imprese presenti, di cui 30 selezionate dall’assessorato del Turismo, 18 in rappresentanza della Camera di Commercio di Nuoro, 40 quelle del settore agroalimentare più tre aziende che realizzano manufatti”. Sono questi i numeri della spedizione isolana alla 26° edizione di ‘Artigiano in Fiera‘, in programma alla Fieramilano di Rho sino all’11 dicembre.

“Le eccellenze della Sardegna si mettono in vetrina e l’Isola torna grande protagonista alla mostra mercato dove trovano spazio le eccellenze del comparto agroalimentare, i manufatti dell’artigianato artistico, con la gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, ma anche l’arte della coltelleria”, spiegano dalla Regione. “Un’occasione non solo per esporre tutti i prodotti tipici e di qualità della nostra Isola, ma anche per metterli in vendita e offrire ai moltissimi visitatori uno spaccato della Sardegna”.

L’assessore Gianni Chessa anche stavolta ha voluto mettere il folklore davanti a tutto. “C’è un ricco programma di spettacoli organizzato dalla Fondazione Maria Carta con una rassegna di canti popolari, musiche e danze in abito tradizionale”. Prevista “la partecipazione dei suonatori di launeddas, organetto, strumenti sardi e canto a tenore nonché sfilate durante tutti i giorni dell’esposizione”.

“Ripartiamo dall’artigianato e dagli artigiani. Questo credo che sia un bel segnale di come la politica, la buona politica, può essere vicino ai sardi in sofferenza – dice l’assessore al Turismo, Gianni Chessa intervenuto in questa giornata inaugurale -. Dopo anni di pandemia ci facciamo trovare pronti con le nostre tradizioni e la nostra cultura”.

Ancora l’assessore riconfermato: “Vogliamo promuovere una Sardegna unita, autentica con le sue eccellenze le sue unicità, in questo spazio e soprattutto in questa che è considerata la Fiera dell’artigianato più grande del mondo. I nostri spazi, come si può vedere e toccare con mano in questa prima giornata, sono sempre apprezzatissimi e affollati come non mai. Stiamo inoltre già lavorando da tempo per la stagione 2023, con tanti eventi di promozione turistica e culturale. Dobbiamo andare oltre il mare e far vivere di turismo la nostra Isola per dodici mesi e non solo per quelli estivi. Con questo genere di grandi manifestazioni vogliamo supportare gli artigiani in un momento di difficoltà economica generalizzata”.

LE FOTO DELL’INAUGURAZIONE