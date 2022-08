La lista di Renzi-Calenda, tutti sardi tranne la ministra lombarda di Italia Viva

La lista sarda di Matteo Renzi e Carlo Calenda è pronta. Il Terzo polo delle Politiche 2022, formare dai due ex Pd che hanno scelto di fondare un proprio partito, si è messo in marcia verso le urne del 25 settembre e, come nel caso di Giorgia Meloni e i suoi Fdi, anche in Italia Viva e Azione sono stati imposti candidati non sardi.

A differenza di quanto fanno centrosinistra e centrodestra, i cui singoli partiti della coalizione corrono da solo nelle liste del proporzionale, il Terzo Polo si presenta sempre con una lista unica sempre. Cominciando dalla Camera, nella circoscrizione uninominale della Città metropolitana di Cagliari corre il consigliere regionale Franco Stara. Nel Sulcis-Medio Campidano la scelta è caduta su Alberto Cacciarru, consigliere comunale a Iglesias. Nella collegio di Nuoro-Oristano-Ogliastra è Stefano Coinu a correre per il Terzo Polo. Infine per Sassari-Gallura ecco il nome di Maria Giovanna Pedoni. Al Senato, nella circoscrizione uninominale del sud Sardegna è candidata l’ex dem Claudia Medda, mentre in quella del nord Sardegna il prescelto è Valerio Zoccheddu.

Quanto ai collegi proporzionali, alla Camera, quello dove per il Terzo polo è più alta la probabilità di essere eletti, la capolista è la ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, lombarda di Asola, in provincia di Mantova. Seconda posizione per Giuseppe Luigi Cucca, il senatore uscente che aveva seguito Renzi dal Pd a Italia Viva. Seguono Laura Pinna e Francesco Chessa.

Nel collegio plurinominale del Senato, invece, il capolista è il portavoce regionale, il giornalista Guido Garau. Seconda posizione per Elvira Evangelista, ex M5s, sentrice uscente, mentre al terzo posto c’è Maurizio Cerniglia, vicesindaco di Iglesias.