Alle 17.20 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla Maddalena dove passerà qualche giorno di vacanza. Ad accoglierlo il Capo di Stato maggiore della Marina, Giuseppe Cavo Dragone, e il sindaco della Maddalena, Luca Montella. Dopo un cocktail di benvenuto nel Circolo ufficiali della Marina, il presidente della Repubblica ha raggiunto il palazzo dell’ex Ammiragliato per iniziare le sue vacanze. Il programma prevedeva la sua permanenza nell’arcipelago gallurese fino al 19 agosto, ma la crisi politica nazionale ha scombinato i piani e il Capo dello Stato dovrebbe tornare al Quirinale alla vigilia di Ferragosto.

“Uno scambio di saluti velocissimo perché il presidente viene qui per ritemprarsi, abbiamo affrontato velocissimamente gli argomenti che tutti conosciamo, compresa la sanità (alla Maddalena c’è una intensa vertenza per la difesa del punto nascita all’ospedale Paolo Merlo, ndr.) – commenta il sindaco della Maddalena, Luca Montella, dopo il colloquio con Mattarella -. È stato lui stesso a chiedermi come vanno le cose quest’anno, dopo di cha ci siamo aggiornati per i periodi successivi: ora è corretto lasciare al presidente lo spazio e il tempo per ritemprarsi dalle sue fatiche”. Il Capo dello Stato ha lasciato il Quirinale in un momento politico molto delicato, con la rottura tra gli alleati di maggioranza e la mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del premier Giuseppe Conte. “Il presidente è venuto per riposarsi e riprendere tutte le forze possibili per affrontare gli argomenti che lo aspetteranno al ritorno dalle ferie”, spiega il primo cittadino, che rivela di non aver parlato della crisi di governo.

Sergio Mattarella è la seconda volta che sceglie La Maddalena per le sue vacanze, anche l’anno scorso aveva passato le sue ferie estive tra le acque dell’arcipelago, come già avevano fatto i suoi predecessori Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.

Giampiero Cocco