Mentre a Roma il Governo rischia di cadere a pezzi sotto i colpi della Lega, il M5s si ritrova a Cagliari per la campagna contro l’utilizzo della plastica. Il Carroccio di Matteo Salvini ha deciso di rompere l’alleanza gialloverde e presentare una mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader M5s, Luigi Di Maio, a causa delle forti tensioni politiche ha annullato i suoi impegni, compresa la sua visita ufficiale a Cagliari prevista per ieri. Nel frattempo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha rinunciato alla sua evasione in Sardegna per le ferie estive, in attesa della convocazione delle Camere: in pieno terremoto politico, il presidente della Repubblica ha raggiunto l’arcipelago della Maddalena ma ha anticipato la partenza prevista per il 19 agosto: dovrebbe rientrare al Quirinale per Ferragosto.

Nel frattempo, anche i Cinque stelle hanno scelto di raggiungere l’Isola, ma per un’iniziativa che non ha nulla a che vedere con le crisi di Governo. Nelle ultime ore il leader Luigi Di Maio è stato criticato perché, in piena bagarre, ha detto di non essere preoccupato e di voler partecipare a una festa, sottolineando che sarebbe stato un evento ‘plastic free‘. Perché, come se nulla fosse, il Movimento sta portando avanti la sua legittima battaglia contro l’uso e l’abuso della plastica, proprio nei giorni in cui l’esperienza pentastellata alla guida condivisa del Paese potrebbe essere arrivata al capolinea.

LEGGI ANCHE: Il presidente Mattarella è in Sardegna: ferie alla Maddalena durante la crisi

Come se nella Capitale non stesse succedendo nulla, il Movimento ha confermato l’impegno nel litorale del Sud Sardegna per combattere la maleducazione e incentivare le buone pratiche sull’utilizzo di materiali che infestano i mari. A Cagliari è in programma una manifestazione a cui dovrebbero prendere parte diversi parlamentari M5s.

“Quante volte vediamo sulle nostre coste tappi, sacchetti, gomme, bottigliette e rifiuti in plastica di ogni genere pronti a essere inghiottiti dalle acque? – si chiede la deputata cagliaritana Emanuela Corda -, Un fenomeno che alimenta l’inquinamento dei nostri mari e diventa causa della sofferenza e morte dei nostri animali. Attraverso una continua campagna di sensibilizzazione che vede coinvolte sempre più parti della nostra società stiamo chiamando ognuno di noi a un gesto di responsabilità nella quotidianità, al fine di tutelare la salute dell’ambiente”.

A prescindere dall’alta tensione romana, è stato confermato l’appuntamento a Cagliari che vede la partecipazione di una nutrita schiera di parlamentari M5s con Emanuela Corda che “a sostegno della Legge Salvamare del ministro Sergio Costa, ha organizzato per sabato 10 agosto 2019 una mattinata di raccolta di rifiuti nel litorale di Calamosca di Cagliari – si legge nella nota -. Parteciperanno i parlamentari del Movimento Cinque Stelle Paola Deiana, Mario Perantoni, Marco Rizzone, Raffaele Trano, Iolanda Di Stasio, Rosalba Cimino, Sergio Battelli, Elisa Tripodi, Gabriele Lorenzoni, Elena Botto, Gabriele Lanzi e Daniele Pesco“.

“Insieme a loro ci saranno attivisti e cittadini che vogliono aiutare a rendere ancor più bello uno dei tratti più suggestivi di Cagliari. L’appuntamento, che fa parte di una serie di eventi Plastic Free organizzati in tutta Italia, è alle 7 davanti al bar ‘Le Terrazze’ di Calamosca. Alle 18.30 al Poetto, davanti al Twist, è previsto un flash mob per sensibilizzare i bagnanti del Poetto sul tema – si legge nel comunicato della deputata cagliaritana -. Alle 20.30 alla Paillote un saluto di arrivederci e di buona estate a tutti”.

Marcello Zasso