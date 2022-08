Il Pd a Salvini: “Su molenti ha già dato, basta bugie su sanità, trasporti o latte a 1,48 euro”

Nella breve campagna elettorale di Matteo Salvini in Sardegna, lo scorso week-end a Olbia, il leader della Lega – in una piazza vuota – ha esaltato il lavoro fatto dal Carroccio alla Sanità e ai Trasporti, due dei tre assessorati in mano alle camicie verdi in Regione (il terzo è quello degli Affari generali). Adesso che la campagna elettorale è cominciata, a Salvini replica il gruppo del Pd in Consiglio regionale: “Su molenti ha già dato“, si legge in una nota.

Si legge nel comunicato dei dem: “Salvini, ignaro dell’antico proverbio sardo, ci riprova e, come per il latte a 1 euro in 48 ore, ha dichiarato che ‘i nostri assessori hanno lavorato bene, giudizio positivo’. Mentre nella scorsa campagna elettorale il capo del Carroccio ha potuto irretire i sardi con la facile promessa naturalmente mai realizzata, questa volta i cittadini hanno provato letteralmente sulla propria pelle i risultati delle politiche leghiste,sanno già che si tratta di un bluff”.

Il Pd interviene dopo che oggi è arrivata l’ennesima prova sul pessimo funzionamento della sanità regionale. “Al San Francesco di Nuoro 117 medici hanno presentato un esposto alla Procura per denunciare l’impossibilità di fornire ai pazienti i livelli minimi di assistenza a causa

dell’assenza di persona. E questo – scrivono dal Pd – si preannuncia come il primo

dei ricorsi perché Nuoro non è l’unico territorio in grave difficoltà”.

[Foto Facebook]