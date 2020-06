Il Governo esclude il Pecorino romano, ma anche il Pecorino sardo e il Fiore sardo, dal bando nazionale indigenti da 50 milioni di euro e il presidente del Consorzio, Salvatore Palitta, scrive alla ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova. Il bando è stato messo a punto per favorire la ripresa post pandemia del settore agroalimentare e, allo stesso tempo, per aiutare le famiglie indigenti: in pratica, il Governo acquista per 50 milioni i prodotti inclusi in un determinato paniere (aiutando così la filiera di produzione) e li destina a enti caritatevoli (che li donano a famiglie bisognose). Lo stesso meccanismo del bando da 14 milioni del 2019, che includeva il Pecorino romano ma era legato alla cosiddetta vertenza latte, e che solo in parte è diventato operativo meno di 20 giorni fa. Una esclusione “inaccettabile – denuncia Palitta – perché i problemi legati alla pandemia hanno colpito indistintamente tutte le indicazioni geografiche e le Dop italiane”.

“Non è accettabile – spiega il presidente del Consorzio, chiedendo l’intervento della Regione e dei parlamentari sardi – che lo Stato italiano intervenga in una fase congiunturale estremamente difficile come questa ignorando che esistano le Dop sarde che, fra l’altro, sono anche molto richieste nelle piattaforme di vendita e dagli enti caritatevoli”. Il primo ad accogliere l’appello è il deputato di Fdi Salvatore Deidda, che subito presentato una interrogazione alla ministra Bellanova. “Noi – ricorda Palitta – rappresentiamo il 95% della produzione nazionale ovina e nonostante le difficoltà vissute in questo periodo abbiamo garantito la lavorazione di tutto il latte, cosa che non è avvenuta in altre parti d’Italia, e sostenuto anche i caseifici in difficoltà sui prodotti da tavola. È perciò assolutamente impensabile che le nostre Dop isolane subiscano un’ingiustizia simile”.

Anche il Consorzio di tutela del Pecorino sardo si unisce alla protesta per chiedere alla Ministra Bellanova interventi urgenti a sostegno della filiera lattiero-casearia ovina della Sardegna a marchio DOP. All’esponente del Governo è stata inviata una riciesta formale di inclusione della Dop nei bandi indigenti di prossima pubblicazione, facendo presente che “nonostante l’impegno profuso da tutti gli operatori della filiera, proprio nel momento in cui il Paese sta ripartendo, la produzione del Pecorino sardo Dop, che in questi ultimi anni ha registrato una crescita costante, rischia di risentire pesantemente degli effetti della crisi dei consumi che è oramai sotto gli occhi di tutti e di subire un grave battuta d’arresto – si legge -. Si è infatti materializzata all’orizzonte una criticità altamente insidiosa, che diventerà una vera emergenza sociale, qualora le misure socio-economiche adottate a più livelli, non sortiscano l’effetto sperato nell’immediato periodo.