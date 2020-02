“Per fortuna l’intervento del Governo, in particolare della ministra Paola De Micheli, ha risolto il disastro causato dalla Regione, dopo quasi un anno d’inerzia e di bugie da parte del presidente Christian Solinas“. Così si legge nel comunicato diffuso dal consigliere regionale ed è candidato governatore, Massimo Zeddda che ha commentato la decisione dell’Esecutivo nazionale di prorogare sino al 31 dicembre la continuità territoriale della Sardegna, ciò che sino alla fine dell’anno mette al sicuro le tariffe scontate.

La proroga arriverà nei prossimi giorni, “ma i danni all’economia sarda e al settore turistico sono evidenti e avremo un primo bilancio, già nei prossimi mesi, da parte di Federalberghi e di Confindustria circa il calo delle presenze turistiche prodotte dall’incapacità della Giunta”, è scritto ancora nella nota. “La ministra – suggerisce Zedda – dovrà vigilare e noi con lei perché siano rispettati i tempi per l’aggiudicazione del nuovo bando entro il 31 dicembre, come da cronoprogramma concordato con l’Unione Europea. Grazie all’intervento della De Micheli è stato superato il rischio della procedura d’infrazione che l’Europa avrebbe potuto attivare per responsabilità del governo sardo leghista. Ci auguriamo, così come ribadito nell’incontro di oggi, in Consiglio regionale, con le rappresentanze sindacali, che anche la vertenza Air Italy e il futuro di 1200 lavoratrici e lavoratori possano trovare una soluzione positiva”.