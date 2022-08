Il giornalista Nuvoli alla guida di Corecom: “Subito vigilanza sulla campagna elettorale”

Il giornalista Sergio Nuvoli è il nuovo presidente del Corecom Sardegna, il Comitato regionale per le comunicazioni previsto a livello nazionale dalla legge Meccanico e che ha funzioni di controllo sul settore. Nuvoli è stato nominato con decreto del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, pubblicato sul Buras il 18 agosto. Ma su proposta della minoranza di centrosinistra, proprio perché l’obiettivo è fare da contrappeso al potere. La partita del Corecom era arenata da tempo (leggi qui), Adesso, finalmente, il nodo sciolto.

Giornalista professionista, 51 anni, Nuvoli è attualmente responsabile della Comunicazione istituzionale dell’Università di Cagliari. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito all’Università di Ferrara il master in ‘Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza’ e all’Università di Cagliari quello in ‘Economia e finanza etica’. È presidente regionale e vicepresidente nazionale del Gus, il Gruppo uffici stampa della Fnsi.

“Non c’è tempo da perdere – dichiara il neopresidente –. L’urgenza è il monitoraggio del rispetto della par condicio durante la campagna elettorale già in corso: significa garantire il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi che l’istituzione del Corecom intende proteggere. Chiedo ai colleghi e alle colleghe delle varie testate giornalistiche di dare spazio e parola a tutte le forze politiche presenti in campagna elettorale, non solo a quelle più forti o più note, affinché la scelta dei cittadini sia davvero libera e consapevole”.

Dice ancora Nuvoli: “In Sardegna l’informazione passa attraverso centinaia di professionisti e professioniste che lavorano nelle testate giornalistiche tradizionali, ma sempre più in quelle on line, che non sono né censite né adeguatamente supportate. La sfida del digitale e dei social è solo la più nuova, in un mondo sommerso fatto spesso di retribuzioni da fame: occorre conoscere per capire cosa fare. Sarà il nostro primo compito nel tempo che resta fino alla fine del mandato, accanto al grande tema della media education, centrale nello sviluppo ordinato e armonico della società”. Assieme al nuovo presidente del Corecom lavoreranno i colleghi Stella Locci, Graziano Cesaraccio e Alessandro Balzani.