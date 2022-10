I progetti di Anas nell’Isola: “Due miliardi di euro per la nuova Trasversale sarda”

L’Anas ha presentato ieri a Villa Devoto i progetti per la Sardegna, un pacchetto di investimenti da 4,2 miliardi tra manutenzioni e nuove opere, di cui due per realizzare la Trasversale, un nuovo asse di scorrimento che percorrerà l’Isola da ovest a est e per il quale ci sono tre ipotesi di tracciato, ancora non rivelate e al vaglio dei tecnici.

Per l’Anas, la spa nazionale delle strade, c’era il capo compartimento della Sardegna, Francesco Ruocco. All’incontro, oltre al presidente Christian Solinas, ha partecipato pure l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione isolana.

Intanto in Sardegna vanno sbloccati i cantieri aperti e non completi, con alcuni lotti sia sulla Statale 131, la 131 Dcn e la Sulcitana, la 195 che da Cagliari porta nel Sulcis. Ci sono poi gli interventi strutturali nelle strade della Gallura, in particolare nella trafficatissima 125 che collega Olbia con Santa Teresa, terra di turismo quella, ma dove non manca anche una importante circolazione di mezzi pesanti. Anas gestisce nell’Isola una rete stradale da 3mila chilometri.