Giunta fatta e in Aula l’esordio dei due nuovi onorevoli: entrano una leghista e un Fdi

Oggi la nuova Giunta di centrodestra – qui tutti i nomi – fa la sua prima uscita in Consiglio regionale, un esordio anticipato dalla conferenza stampa che Christian Solinas ha convocato per le 10.30, ciò che farà slittare di almeno un’ora l’inizio della seduta in Aula.

Proprio nel Palazzo di via Roma è previsto anche un altro esordio: da ripescati entrano una leghista e un Fdi. Annalisa Manca, la prima dei non eletti in Gallura, prende il posto di Dario Giagoni eletto a Montecitorio. Gianni Tatti, invece, è il nuovo consigliere dei Fratelli d’Italia: subentra a Francesco Mura, anche lui approdato alla Camera con le Politiche del 25 settembre.