Anche la Sardegna si prepara alla Fase 2. È attesa per sabato 2 maggio la nuova ordinanza che prevede aperture anticipate da parte del governatore Christian Solinas. La Sardegna è una delle 12 Regioni e Province autonome guidate dal centrodestra che avevano inviato una lettera al premier e al presidente della Repubblica chiedendo di “normalizzare l’emergenza” e di rispettare le proprie competenze. Un comportamento che non piace al Governo Conte, che ha deciso di contrastare la fuga in avanti delle Regioni guidate dal centrodestra. Ma ora, dopo le ordinanze di Calabria, Veneto, Sicilia ed Emilia Romagna, anche Solinas si sta preparando a definire le sue norme per la seconda fase della pandemia.

LEGGI ANCHE: Conte non ascolta le Regioni leghiste: ecco il piano Covid-19 uguale per tutti

Nei giorni scorsi il ministro Boccia aveva spiegato che a partire dal 18 maggio, sulla base all’andamento della curva dei contagi nel periodo 4-17 maggio, si sarebbe ragionato su aperture differenziate per Regione. Anche il presidente della camera, Roberto Fico, oggi ha contestato l’operazione in atto in alcuni governi locali: “Dobbiamo riuscire ad avere una centralizzazione delle decisioni, quindi non mi piacciono i passi in avanti dei presidenti delle Regioni che vogliono andare più veloci – ha detto -. Una cosa è restringere una cosa è l’allargamento: e l’allargamento, secondo me, lo deve decidere lo Stato centrale”.