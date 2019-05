Soltanto una faccia della medaglia del governo giallo-verde può sorridere ed è quella della Lega, premiata dalle urne di queste Europee. Il partito di Salvini supera il 30 per cento delle preferenze, si gode le proiezioni che confermano quanto lo scrutinio sta anticipando. Il Carroccio migliora notevolmente i voti ottenuti alle scorse politiche (17,4%) e soprattutto quelli ottenuti alle scorse elezioni per il Parlamento europeo, con il 6,2 per cento dei voti.Un risultato in grado di garantire una spinta fondamentale anche al candidato presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, espressione del centrodestra. Se la Lega ride, così non può fare il Movimento 5 stelle che crolla al 16 per cento, lontano dal risultato delle politiche del 2018 in cui raggiunse il 32,7 per cento. I pentastellati, nonostante l’avvio del reddito di cittadinanza, non riescono a fare breccia nel cuore dell’elettorato grillino, soprattutto quello meno militante, insofferente nei confronti di un rapporto di governo con la Lega.

LEGGI ANCHE: Exit Poll: la Lega primo partito in Italia. M5s staccato, il Pd al secondo posto

Sembra riprendere vigore il Partito democratico a guida Zingaretti che, primi risultati alla mano, ha già chiamato a raccolta i partiti del centrosinistra per riprendere in mano il progetto della coalizione. Il Pd passa dal 18,8 per cento delle ultime politiche, a una percentuale intorno al 25 per cento diventando così la seconda forza del Paese tra i due alleati di Palazzo Chigi.

LEGGI ANCHE: Europee, in Sardegna è una corsa a tre. Lega avanti, M5s insegue, Pd terzo

Rimangono staccati Forza Italia e Fratelli d’Italia: nessuno dei due partiti riesce a raggiungere il dieci per cento. Fuori dalla competizione le altre liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4 per cento, necessaria per partecipare alla ripartizione dei seggi.