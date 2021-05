Mario Nieddu, messo ieri sotto accusa da Giorgio Oppi, serve la sua replica. Che non è certo diretta come quella del capo dell’Udc, il decano dell’Aula, che nessuno sfida perché ha esperienza da vendere. All’assessore alla Sanità,, che nemmeno ieri si è presentato in Aula, Oppi ha detto di farsi vedere in Consiglio regionale così “gli diciamo come deve fare quello che non sa fare”.

Questa la replica di Nieddu: “Non mi pare che questi soloni e scienziati che mi hanno preceduto, abbiano dato grande prova di sé”, si è limitato a dire l’assessore. Che se si riferiva a Oppi, che nel passato ha guidato anche lui la sanità, è una roba riferita a trent’anni fa. Non esattamente un rimprovero legato all’attualità. Segno che a Oppi non può essere contestato nulla, a ben vedere. Nieddu, quindi, ha in qualche modo ammesso le proprie colpe sulla cattiva gestione della sanità, se non ha risposto nel merito.

Ieri il coordinatore della Lega, Eugenio Zoffili, anche lui ufficialmente zitto, ha protestato solo nella chat di WhatsApp, chiedendo un vertice di maggioranza. Per ora Zoffili ne fa uno di partito. Appuntamento alle 10.45. Sono convocati i consiglieri regionali, i tre assessori (oltre Nieddu, Valeria Satta e Giorgio Todde) e i capi di gabinetto. Ieri gli onorevoli del Carroccio hanno abbandonato l’aula per un presunto diverbio col Psd’Az, di cui ha dato parzialmente conto il capogruppo del partito, Dario Giagoni.

Sulla crisi del centrodestra, che ormai litiga ogni giorno e da settimane pensa solo al dl 107 sui maxi staff, i capigruppo dell’opposizione hanno convocato un conferenza stampa per fare il punto sulla situazione politica in Regione. “Sulla crisi di governo in Sardegna e sulle ripercussioni sulla gestione delle emergenze aperte”. Alle 16,30 riprendono invece i lavori in Consiglio regionale.