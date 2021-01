L’ordinanza è arrivata a tarda sera: le scuole superiori sarde non riapriranno lunedì 11, il ritorno in classe è stato rinviato a lunedì primo febbraio. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha stabilito che nell’Isola le lezioni dovranno proseguire esclusivamente con la formula della didattica a distanza fino alla fine del mese “salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus”. L’andamento dei contagi in Sardegna non permette di allentare la presa e il ritorno in classe di migliaia di studenti potrebbe compromettere la fase di screening avviata dalla Regione.

“La ripresa dell’attività scolastica in presenza di un rilevante numero di alunni, docenti e personale relativi alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e alle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale – si legge nell’ordinanza numero 1 dell’8 gennaio 2021 -, comporterebbe probabili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie”.

Le uniche deroghe concesse sono quelle già previste, di competenza delle singole scuole, e riguardano “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. Nelle premesse dell’ordinanza sono riportati i dati delle ultime settimane, che registrano un aumento della diffusione del virus in Sardegna, nonostante le misure di contrasto stabilite a livello nazionale. L’indice Rt è salito a 1,02 e c’era il rischio che dopo questo il settimana arancione del 9-10 gennaio nell’Isola restasse quel livello di allerta con relative prescrizioni, ma i sardi per ora possono tirare un sospiro di sollievo perché nella cartina nazionale da lunedì 11 gennaio la Sardegna tornerà di colore giallo. Ma questo non permetterà, comunque, la riapertura delle scuole superiori.