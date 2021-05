Da lunedì 3 maggio la Sardegna torna in zona arancione, dopo essere stata nell’ultima settimana l’unica regione d’Italia nella fascia rossa (leggi qui l’allentamento delle restrizioni). Ma anche con la ‘promozione’ nel gruppo di media criticità, per chi sbarca nell’Isola non cambiano le regole: è sempre necessaria la registrazione sul sito della Regione così come resta in piedi l‘obbligo di fare il tampone, nel caso in cui una persona non sia vaccinata.

Ieri notte il presidente Christian Solinas ha firmato due nuove ordinanze, la 14 e la 15 che prorogano rispettivamente la 5 e la 9 (per leggere tutti i documenti basta cliccare sui numeri). Le nuove disposizioni sono valide sino al 14 maggio. Del resto, la permanenza in una determinata fascia di colore dura almeno 14 giorni, anche nel caso in cui i parametri siano espressione di un grado di rischio inferiore.