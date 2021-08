Sta finendo su tutti i giornali nazionali il caso Sardegna, ovvero la corsa ai posti letto che stanno decidendo Regione e Ats per evitare il passaggio nella zona gialla. Ma così si trascura l’assistenza medica dei pazienti che hanno altre patologie. Peraltro: nell’Isola l’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti è da zona gialla, perché ha superato la soglia dei 150.

Ma andiamo con ordine: è di oggi la notizia che a Cagliari, al Santissima Trinità, uno degli ospedali Covid del capoluogo (gli altri due sono il Binaghi e il Marino) da lunedì sarà attivo il terzo reparto per la cura del virus. Verrà convertita la Chirurgia, con ventuno posti letto. Questo perché sull’area medica ordinaria la Sardegna rischia di sforare la soglia del 15 per cento, il limite massimo consentito dalle nuove norme nazionali. Se dovesse succedere, il declassamento in zona gialla sarebbe sicuro perché la Sardegna ha già superato il tetto limite delle Terapie intensive.

Nel dettaglio delle percentuali, sui reparti ordinari l’Isola è quasi al 15 per cento, la soglia massima. Ecco perché i 21 nuovi posti che danno un margine di manovra. Nell’arco di sole 24 ore, infatti, i ricoveri in area medica sono stati sette. I no vax, come hanno denunciato i medici di Cagliari (leggi qui), stanno mettendo a dura prova la tenuta della sanità isolana. Nove ricoverati su dieci sononon immunizzati.

Quanto alle Terapie intensive, l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid è arrivata ieri all’11,2 per cento, a fronte di una soglia massima del 10. Tuttavia nell’ultimo bollettino quattro infetti hanno lasciato le Rianimazioni dell’Isola. La decisione di concentrare a Cagliari i nuovi posti letto nasce dal fatto che proprio nella Città metropolitana, la più popolosa dell’Isola, si sta contando il maggior numero di nuovi casi.

I reparti Covid ordinari della Sardegna sommano a oggi 1.602 posti letto (senza i 21 nuovi). Quelli attualmente occupati sono 240, ciò che ha fatto salire a 14,9 per cento l’occupazione da parte dei pazienti Covid; nelle Terapie intensive c’è spazio per 204 persone: al momento i ricoverati sono 20 (ieri 24): così la Sardegna è scesa sotto il 10 per cento, al 9,8. Sulle Rianimazioni c’è comunque un margine di crescita immediato di 16 ulteriori posti, stando ai numeri di Ats.