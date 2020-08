Dopo il via libera alle discoteche e ai locali notturni, seppure con l’obbligo di rispettare due metri di distanziamento in pista, il governatore della Sardegna, Christian Solinas, ha firmato ieri, sempre a tarda notte, una nuova ordinanza che consente “lo svolgimento di sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo “esclusivamente in spazi all’aperto”, è scritto.

Permane, come è imposto in tutto il Paese, il consueto divieto di assembramento che la l’obiettivo di ridurre i contatti ravvicinati e quindi la trasmissione del Covid-19 attraverso le cosiddette goccioline emesse quando parliamo e ridiamo. Nell’ordinanza viene sancita anche la ripresa delle attività negli ippodromi. Le regole applicate in questo caso sono quelle previste linee guida specifiche contenute nel Dpcm del 7 agosto firmate dal premier Giuseppe Conte. La nuova ordinanza di Solinas ha valore sino al 7 settembre, salvo proroghe o eventuali restrizioni che possono intercorrere nel frattempo a seconda dell’andamento dei contagi. Che ieri sono stati diciassette.

[Nella foto d’archivio un evento ad Alghero]