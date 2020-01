Aver bruciato l’opportunità di discutere di continuità territoriale in Consiglio regionale è qualcosa che non va giù all’esponente dei Progressisti, Massimo Zedda che, sul suo profilo Facebook, lancia un attacco frontale nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas, e dell’assessore ai Trasporti, Giorgio Todde. La loro assenza, infatti, ha impedito di affrontare il dibattito, scatenando la protesta da parte dell’opposizione. Prima di elencare le presunte colpe dell’Esecutivo, Zedda ricorda che allo stato attuale “non c’è la possibilità di prenotare un volo per una data successiva al 16 aprile”, giorno della scadenza delle tariffe agevolate. L’ex sindaco di Cagliari dice: “Nel corso del 2019 abbiamo assistito ad annunci, promesse, grandi illusioni e a diversi interventi strampalati, se non peggio. La continuità aerea era in scadenza, era noto a tutti, ma era obbligo di uno solo, del presidente della Regione, predisporre una nuova gara per non avere un blocco dei trasporti aerei”.

Dopo quasi un anno trascorso “inseguendo proposte folli e percorrendo strade senza uscita, è stata predisposta una bozza di convenzione che era già stata bocciata da Bruxelles“, aggiunge Zedda convinto, invece, dell’utilità di chiedere all’Europa “di concordare nuove rotte e predisporre nuove tariffe”. Il 28 gennaio la Regione si confronterà con la Commissione europea per discutere la proroga e il nuovo bando ma “se anche dovesse arrivare qualche apertura dagli organismi europei, oramai il danno è fatto”. Questo clima di incertezza potrebbe avere ripercussioni non solo sul diritto alla mobilità dei sardi, ma anche in chiave turistica visto che “nel momento in cui si decide dove poter trascorrere alcuni giorni di vacanza in primavera o estate, da noi non c’è la possibilità di prenotare un posto su un volo”.

Il consigliere regionale dei Progressisti ricorda i settori produttivi dell’Isola, Federalberghi e Confindustria, stanno lanciando il grido d’allarme anche perché preoccupati per le sorti di decine di migliaia di lavoratori. Zedda, poi, si concentra sui cittadini sardi, “impossibilitati a spostarsi per motivi di lavoro, salute, studio, sport o per trascorrere alcuni giorni di ferie fuori dall’Isola”. Il rischio è di non sfruttare al meglio le opportunità offerte da grandi eventi come la prima tappa delle World serie per la Coppa America di vela, in programma a Cagliari dal 23 al 26 aprile.

“Abbiamo ascoltato la proposta del governatore – dice Zedda – che vorrebbe costruire la flotta sarda. Un’idea folle che metterebbe in ginocchio il bilancio dell’Isola”. La soluzione migliore è “predisporre immediatamente la nuova gara per la Continuità, senza perdere ulteriore tempo” perché dimostrando all’Ue di voler rispettare gli impegni assunti “sarà possibile chiedere una proroga dell’attuale sistema, solo per il tempo necessario per l’espletamento delle procedure di assegnazione delle nuove tratte”. Infine, l’ultimo affondo da parte dello sfidante di Solinas alle ultime Regionali che reputa “inutile” cercare nell’Europa o nello Stato le colpe di questa situazione che invece “sono di chi governa oggi la Sardegna che dovrebbe occuparsi di aumentare posti sugli aerei invece di creare nuove poltrone nei consigli di amministrazione per gli amici degli amici”.