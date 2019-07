Dal primo agosto Stefano Mameli sarà il nuovo direttore generale della Città metropolitana di Cagliari. L’annuncio arriva da Confartigianato dove si è dimesso da segretario regionale dopo cinque anni di mandato. “Il presidente regionale, Antonio Matzutzi, comunicando alla Giunta la decisione presa dal segretario, ha voluto ringraziare Mameli per l’instancabile e continuo impegno profuso in tutti questi anni, augurandogli un lungo e proficuo percorso di crescita”. Tra le iniziative e i progetti portati avanti in questi anni dal presidente e dal segretario – ricordano da Confartigianato – le attività per il rifinanziamento della Legge regionale 51 per l’artigianato, per il credito alle piccole imprese e la tutela dei consorzi fidi artigiani, per l’internazionalizzazione delle aziende, per l’agroalimentare artigiano, per il contrasto all’abusivismo, per il passaggio generazionale tra titolari di imprese e figli e per la crescita delle imprese giovanili.

Stefano Mameli, 44 enne di Villaspeciosa, laureato in Scienze politiche, è specializzato nell’attuazione di progetti di sviluppo locale e pianificazione strategica. Oltre all’impegno in Confartigianato Sardegna, l’ex segretario nel suo curriculum annovera anche la collaborazione con numerose amministrazioni pubbliche nazionali e regionali.