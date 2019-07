Tutto in un post. La delusione e anche un piccolo sassolino tolto dalla scarpa. Il post lo ha scritto ieri sera Enrica Anedda, la donna più votato dei Fratelli d’Italia: 528 preferenze che sembravano poterle consegnare una delega in Giunta. Ci sperava la stessa neo consigliera comunale di Cagliari, visto quello che ha scritto su Facebook. Il nome dell’avvocata era effettivamente circolato da subito come possibile assessora, all’indomani della vittoria di Paolo Truzzu alle elezioni del 16 giugno. Invece il partito – lo stesso del neosindaco – le ha preferito Viviana Lantini.

“Eccomi qui! – ha scritto la Anedda sulla propria pagina -. Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno dato il voto consentendomi ieri di partecipare alla prima riunione del Consiglio comunale. Ringrazio coloro che mi hanno sostenuto affinché io ricoprissi un ruolo, quello di assessore alla Cultura, che sentivo quasi naturale, dopo oltre vent’anni di attività portata avanti con grande passione, sacrificio e impegno insieme agli amici delle mie associazioni e ai tanti collaboratori: abbiamo ideato eventi e realizzato numerose iniziative a favore di Cagliari. Negli anni sono maturate consapevolezza e molte belle idee per il futuro della città”.

L’avvocata è schietta: “Peccato!”, ha scritto ancora, commentando la sua esclusione dall’Esecutivo. “Non è stato possibile realizzare il desiderio – continua – per ragioni che risiedono nelle logiche della politica a me sin ora sconosciute”, è la stilettata che si concede. Quindi la promessa finale: “Rappresenterò i miei elettori in Consiglio comunale per portare avanti le battaglie che ho iniziato durante la campagna elettorale e proseguiremo l’attività culturale anche con la nuova associazione Noi e voi insieme per Cagliari”. L’ultima riga è puro fair play: “Colgo l’occasione per porgere gli auguri di buon lavoro alla giunta e ai consiglieri comunali”.

La Lantini, in ogni caso, nella nuova Giunta non guiderà la Cultura, andata a Paola Piroddi (leggi qui tutti i nomi e le rispettive deleghe): l’esponente degli Fdi è stata indicata alle Politiche sociali. Le donne-assessore sono in tutto quattro, con Gabriella Deidda (Lavori pubblici) e Rita Dedola (Affari generali e Pubblica istruzione).