Nell’ultima seduta del Consiglio comunale potrebbe arrivare l’ultimo passo dell’amministrazione per il via libera al nuovo stadio del Cagliari. L’Aula deve dichiarare l’opera di pubblico interesse per accelerare i tempi della realizzazione dell’impianto che prenderà il posto del glorioso Sant’Elia. Questo passaggio in Consiglio comunale c’era già stato, ma poi era stato modificato il progetto e dopo il via libera della conferenza di servizi era necessario che il Consiglio comunale approvasse nuovamente la dichiarazione di pubblico interesse. Nelle ultime due sedute programmate per martedì e mercoledì, però, il punto non era stato inserito all’ordine del giorno e con lo scioglimento dell’assemblea a causa delle dimissioni del sindaco i tempi si sarebbero dilatati ancora.

Perché si potesse portare in Aula la questione stadio erano ancora necessarie alcune firme nella delibera da parte di enti che avevano partecipato alla conferenza di servizi. Solo una questione burocratica, perchè la volontà favorevole era già stata espressa. La delibera è stata perfezionata questa mattina. Poi, nel pomeriggio, la conferenza dei capigruppo ha optato per l’aggiornamento dei lavori a domani. Sempre domani, in mattinata, si riunirà la commissione Lavori pubblici. Quindi l’approdo in Aula per la votazione finale prima del rompete le righe. Nonostante si tratti di un passaggio formale, non è scontato che l’Aula approvi la delibera presentata all’ultimo minuto.

Il Cagliari aveva presentato alla fine del 2018 l’aggiornamento dello studio di fattibilità del nuovo impianto sportivo che sorgerà sulle ceneri del Sant’Elia. La modifica depositata in Municipio era legata alla possibilità di ospitare a Cagliari i più grandi eventi Uefa, nell’ambito del progetto sullo stadio scelto dalla società rossoblù con il coinvolgimento dei tifosi. Dopo il sì della conferenza di servizi, ora il Consiglio comunale sarà chiamato a confermare l’interesse pubblico già dichiarato nel 2016. Solo dopo il passaggio in Comune, il Cagliari Calcio potrà presentare il progetto definitivo e potrà essere avviata la gara per la realizzazione del nuovo stadio. Il Cagliari aveva affidato alla società Sportium l’incarico per la modifica del progetto preliminare dell’impianto che prevede l’aumento delle presenza sugli spalti a 25.200 spettatori. La revisione includerà inoltre la possibilità di estendere a 30mila il numero di posti disponibili qualora l’Italia dovesse ospitare gli Europei del 2028 e Cagliari fosse designata tra le sedi.