La commissione elettorale ha completato le verifiche dopo le elezioni comunali di Cagliari del 16 giugno e oggi ha formalmente proclamato gli eletti. A questo punto il sindaco potrà convocare la prima seduta del nuovo Consiglio comunale e la data prevista è quella di giovedì 18 luglio. La maggioranza di centrodestra potrà contare su 21 consiglieri (9 dei quali erano stati eletti anche nel 2016). Per la lista Fratelli d’Italia ci sono Antonello Floris (uscente), Alessio Mereu (uscente), Enrica Anedda Endrich, Corrado Maxia, Pierluigi Mannino (uscente) e Salvatore Sirigu; per il Psd’Az Alessandro Sorgia (uscente), Roberto Mura, Antonella Giusy Scarfò e Gabriella Deidda (uscente); per i Riformatori Giorgio Angius (uscente), Umberto Ticca, Raffaele Onnis (uscente) e Rita Dedola; per la Lega Paolo Spano e Roberta Perra; per Forza Italia Edoardo Tocco e Alessandro Balletto (uscente); per Sardegna 20Venti Antonello Angioni; per l’Udc Aurelio Lai (uscente) e per Sardegna Forte Marcello Polastri.

LEGGI ANCHE: Tutto Truzzu, problema per problema: spazzatura, parcheggi e nuova Giunta

L’opposizione di centrosinistra è composta da 13 eletti (10 dei quali confermati), a partire dalla candidata sindaca Francesca Ghirra (uscente): per il Partito democratico Matteo Lecis Cocco Ortu (uscente), Fabrizio Marcello (uscente), Rita Polo (uscente), Guido Portoghese (uscente) e Camilla Soru; per Siamo Cagliari-Sardegna in Comune Marco Benucci (uscente) e Giulia Andreozzi; per Campo progressista Sardegna Matteo Massa (uscente) e Anna Puddu (uscente); per la lista Sinistra per Cagliari Andrea Dettori (uscente); per la lista omonima entra Marzia Cilloccu (uscente) e per la lista Futuro Comune è stato eletto Paolo Frau ma ha già annunciato che rinuncerà all’incarico e lascerà il seggio alla prima dei non eletti, Francesca Mulas.

M.Z.