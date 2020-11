Seggi aperti dalle 7 a Nuoro, Porto Torres e Quartu Sant’Elena per i ballottaggi per la scelta del sindaco. Si potrà votare, rispettando le distanze e con la mascherina, sino alle alle 15. Subito dopo è previsto lo scrutinio. A Nuoro la sfida è tra l’uscente Andrea Soddu, di area centrosinistra sostenuto da quattro liste civiche, e Pietro Sanna, candidato del centrodestra. A Quartu sono in corsa Christian Stevelli del centrodestra, e Graziano Milia, con sei liste civiche. A Porto Torres i contendenti sono Alessandro Pantaleo del centrodestra e Massimo Mulas del centrosinistra.

Intanto nell’ultimo aggiornamento di ieri si è registrato un crollo dell’affluenza: alle 23 ha votato il 30,4 per cento, contro il 38,3 per cento del primo turno. In particolare a Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale, 12 punti percentuali in meno: 30 per cento di affluenza rispetto al 42,3 per cento del primo turno. A Quartu Sant’Elena (Cagliari), terza città della Sardegna per numero di abitanti, ha votato il 29,9% (35,4% al primo turno), mentre a Porto Torres (Sassari) l’affluenza è stata del 32,8% (41,1% nel primo turno).

LEGGI ANCHE: Nuoro, Quartu e Porto Torres al voto: l’affluenza alle 23 è stata del 30,47%