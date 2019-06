Nella giornata in cui si decidono i sindaci di Sassari e Monserrato, il dato sull’affluenza alla prima rilevazione della giornata, quella delle 12, rivela un netto calo rispetto al primo turno. A Sassari, dove la sfida è tra Mariano Brianda, candidato del centrosinistra, e Nanni Campus, sostenuto da un polo civico, la percentuale dei votanti arriva al 14,6 per cento, che significa meno 3,1 per cento rispetto al primo turno.

Tre punti percentuali sotto anche a Monserrato, dove la sfida è tra Tomaso Locci e Valentina Picciau, rispettivamente espressione di liste civiche vicine al centrodestra e centrosinistra. Alle 12, nel centro della Città metropolitana di Cagliari, ha votato il 15,9 per cento degli aventi diritto, mentre al primo turno i votanti superavano il 18 per cento. La prossima rilevazione sarà effettuata alle 19.