Autonomia differenziata, Calderoli inserisce l’insularità nel disegno di legge

Il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha inserito il richiamo al principio di insularità nel testo del ddl sull’autonomia differenziata. La modifica, con l’aggiunta esplicita del riferimento al principio che riguarda Sicilia e Sardegna, è contenuta nell’articolo 9 del testo che oggi era all’esame della seduta propedeutica al Consiglio dei ministri, in programma per domani. A confermarlo è il presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais, ieri a Bruxelles per l’Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni.

“Dopo poche ore dalla sua lettera all’Assemblea sarda il ministro Calderoli ha modificato il testo della sua riforma – ha commentato Pais – e si è ancora una volta dimostrato attento alle istanze della Sardegna tenendo fede all’impegno assunto sull’inserimento dell’insularità come parametro perequativo”. Per Pais si tratta “della vittoria per l’intero Consiglio regionale che sta seguendo passo per passo l’iter di questa riforma”. Secondo il presidente è un “segnale di attenzione del Governo nei confronti della Sardegna, che ristabilisce equilibrio ed equità e dimostra che le istanze portate avanti dall’Assemblea legislativa della Sardegna sono finalmente prese nella giusta considerazione”. Sul ddl Calderoli, però, il Consiglio regionale della Sardegna resta diviso, dopo il dibattito di ieri terminato con l’approvazione a maggioranza dell’ordine del giorno che chiedeva l’inserimento del principio di insularità nella riforma. Una modifica che la minoranza ritiene comunque insufficiente, confermando il giudizio negativo su tutto l’impianto dell’autonomia differenziata.