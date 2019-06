Domani 390mila sardi tornano alle urne per eleggere 28 sindaci e altrettanti Consigli comunali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 in tutti i Comuni interessati, compresi i cinque centri con più di 15mila abitanti per cui è previsto un eventuale secondo turno di ballottaggio per domenica 30 giugno. Il capoluogo è la città più popolosa dell’Isola: a Cagliari 134mila elettori dovranno scegliere tra i candidati sindaco Paolo Truzzu (centrodestra), Francesca Ghirra (centrosinistra) e Angelo Cremone (ambientalisti). La presenza di due candidati forti rende difficile il ricorso al ballottaggio: il nome del prossimo sindaco di Cagliari e della Città metropolitana potrebbe arrivare già lunedì mattina.

Anche nella seconda città dell’Isola domani si aprono i seggi, a Sassari 109.473 elettori potranno scegliere tra sette aspiranti sindaci e qui il ballottaggio tra due settimane è praticamente certo. L’unica donna in corsa è Marilena Budoni (sinistra e indipendentisti), poi ci sono Mariano Brianda (centrosinistra), Maurilio Murru (M5s), Mariolino Andria (centrodestra), Nanni Campus (civiche di centrodestra), Giuseppe Doneddu (Partito comunista) e Lino Mura (civica).

Ad Alghero, come Cagliari, i candidati sono tre e rappresentano i poli principali: 39.500 elettori dovranno scegliere tra Mario Bruno (centrosinistra), Mario Conoci (centrodestra) e Roberto Ferrara (M5s).

A Monserrato 17mila elettori potranno scegliere tra due donne e due uomini: Caterina Argiolas (centrodestra e civica), Valentina Picciau (centrosinistra e civiche), Tomaso Locci (centrodestra e civiche) e Gianfranco Vacca (M5s).

Si trova nella Città metropolitana di Cagliari anche il quinto Comune al voto con più di 15mila abitanti e possibile ballottaggio, a Sinnai in 14mila potranno votare tra Rita Matta (M5s), Katiuscia Concas (Progressisti e civiche) e Tarcisio Anedda (Pd e civiche).

Gli altri 23 centri che domani andranno al voto sapranno subito l’esito dello scrutinio perché non è previsto ballottaggio. In provincia di Sassari vanno al voto anche Castelsardo; Golfo Aranci; Illorai; Putifigari e Sorso. Sono, invece, cinque i comuni in provincia di Nuoro che andranno domani alle urne: Onanì, Ortueri, Sarule, Tortolì e Villagrande Strisaili. La provincia di Oristano è quella con il minor numero di elettori coinvolti (9.631) nei quattro comuni che sono Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile. Infine, nella Provincia del Sud Sardegna urne aperte a Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti e Villasimius.