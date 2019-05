Si è chiusa oggi a mezzogiorno la presentazione delle liste per le Amministrative del 16 giugno prossimo che vedono al voto ventinove Comuni (su 377), distribuiti nelle quattro province dell’Isola. Sardinia Post pubblicherà tutte le liste dei cinque Comuni sopra i 15 mila abitanti che andranno alle urne – Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai – con uno ‘Speciale elezioni’.

Sono tre i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino a Cagliari: per il centrosinistra l’assessora all’Urbanistica uscente, Francesca Ghirra, per il centrodestra il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, il terzo è l’ambientalista, Angelo Cremone che si presenta con la lista Verdes per Cagliari Pulita.

A Sassari sono sette i candidati alla carica di sindaco. Maurilio Murru del Movimento 5 stelle; Lino Mura, sostenuto dalla lista civica Alternativi per Sassari; Marilena Budroni, con la lista È viva Sassari; Nanni Campus, con le liste civiche Sassari Progetto Comune, Sassari civica, Sassari è, Prima Sassari e Noi per Sassari; Mariano Brianda, con cinque liste del centrosinistra (Pd, Italia in Comune, Futuro in Comune, Sassari Città Europea, Campo Progressista Sardegna); Mariolino Andria, candidato del centrodestra con sei liste (Fortza Paris-Riformatori sardi, Psd’Az, Sardegna 20Venti, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Salvini Sardegna); Giuseppe Doneddu del Partito comunista.

Tre invece i candidati per Alghero: Roberto Ferrara per il Movimento Cinque Stelle, il sindaco uscente Mario Bruno per il centrosinistra e Mario Conoci, candidato unitario del centrodestra.

Tre anche a Monserrato i candidati: Tomaso Locci sostenuto da Sardegna20Venti; Caterina Argiolas (Monserrato Unita), Valentina Picciau (liste civiche Pauli Monserrato, La Svolta) e Gianfranco Vacca (M5s).

Candidati a Sinnai: Tarcisio Anedda (Pd e liste civiche), Rita Matta (M5s).

