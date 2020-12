Dopo la decisione del Governo nazionale di riconoscere a Bitti lo stato di emergenza e trasferire due milioni di euro, monta la protesta dei Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, gruppo formato da Fausto Piga, Francesco Mura e Nico Mundula. “Se la Regione Sardegna ha messo immediatamente in campo uno sforzo economico doveroso e straordinario stanziando 40 milioni a sostegno delle attività e delle comunità danneggiate dal maltempo – si legge in unta nota -, dal Governo, che ha più mezzi e risorse, ci saremmo aspettati un’attenzione simile, invece apprendiamo di uno stazionamento irrisorio di soli due milioni, che pare più un’elemosina a confronto per lavarsi la coscienza”.