Week end dell’Immacolata: sardi in viaggio ma sarà corsa al risparmio

Anche i sardi fra i sette milioni di italiani che nel ponte dell’Immacolata di questo 8 dicembre andranno in vacanza per il lungo week end . Secondo i dati emersi dall’Osservatorio Turismo di Confcommercio (in collaborazione con SWG), si pernotterà almeno una notte in b&b e case “in affitto” per brevi periodi, con una spesa stimata di circa 2,7 miliardi di euro. I numeri sono in linea con il 2022, anche se, tendenzialmente, andrà a ridursi la spesa media. Comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti – secondo un’altra indagine di Federlaberghi – si attesterà sui 432 euro a persona (414 euro per chi trascorrerà la vacanza in Italia e 790 per chi andrà all’estero).

E, in fatto di spesa, Confartigianato Sardegna invita ad acquistare prodotti locali e sostenere le attività per supportare e rilanciare la forza delle 34mila imprese artigiane sarde anche nel periodo natalizio. Le locandine con il cuore, lo slogan “Abbiamo a cuore il nostro territorio” e l’hastag #acquistiamolocale, verranno esposte dalle aziende artigiane dell’Isola all’ingresso dei loro laboratori e delle loro attività, come simbolo comune di unità e ripartenza. “L’impresa e negozio di prossimità, rappresentano il caposaldo dell’economia locale – ricorda Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna – comprare locale significa scegliere di crescere tutti insieme, partecipare, stimolare anche le amministrazioni a fare la loro parte”.