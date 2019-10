Il collegamento aereo Olbia-Verona sarà garantito anche d’inverno. Lo annuncia Volotea, la compagnia che gestisce la tratta. I posti disponibili “saranno 9mila i posti disponibili con frequenza bisettimanale”. La scelta di dare continuità alla tratta è scritta nei numeri: nello scalo gallurese Volotea ha tagliato il traguardo di un milione di passeggeri dal 2012. Quindi per la compagnia è il segno che i voli sono apprezzati.

Tra Gallura e Veneto si viaggia il giovedì e la domenica. Da Olbia si partirà il giovedì alle 11.45 e la domenica alle 12.15, mentre da Verona il decollo è giovedì alle 10 e la domenica alle 10.30.” Da gennaio a settembre a Olbia Volotea ha registrato 268mila passeggeri, il 36 per cento in più rispetto all’anno scorso, per un totale di duemila voli – è scritto in una nota -. Undici le destinazioni dall’aeroporto della Gallura: Bari, Bergamo, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona in Italia; Bordeaux, Nantes e Strasburgo in Francia. “Sono risultati molto soddisfacenti e il collegamento tra Sardegna e Veneto è stato accolto dai passeggeri con grande entusiasmo – dice Valeria Rebasti, responsabile commerciale per il Sud Europa -. Siamo felici di riconfermare l’Olbia-Verona per la prima volta anche nei mesi freddi: ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un’ulteriore crescita della compagnia in Gallura”.