Volotea festeggia 10 anni in Sardegna: “Per noi è un mercato fondamentale”

“La Sardegna è diventata un mercato fondamentale per la nostra Compagnia”. Così Carlos Muñoz,, presidente e fondatore di Volotea all’aeroporto di Cagliari-Elmas per festeggiare i dieci anni della presenza del vettore in Sardegna. Alla conferenza stampa organizzata dalla Sogaer c’erano anche gli assessori regionali del Turismo e dei Trasporti, Gianni Chessa e Giorgio Todde.

Il primo volo di collegamento tra Veneto e Sardegna della compagnia iberica risale infatti al 5 aprile del 2012 e successivamente è stata aperta la base di Cagliari. “Il mese scorso abbiamo tagliato il traguardo dei 40milioni di passeggeri complessivi della nostra Compagnia – ha precisato Muñoz, -, 19,7 milioni sono italiani, di cui dieci milioni sono veneti e 4,2 sono passeggeri della Sardegna”.

“L’incontro di oggi è l’occasione per celebrare il consolidato rapporto che lega Volotea e la Sardegna, un rapporto cominciato dieci anni fa. Abbiamo trovato sull’isola partner strategici affidabili che ci hanno accompagnato nel nostro percorso di crescita e ringraziamo il management degli scali sardi e tutte le autorità locali per aver creduto nel nostro progetto – ha detto ancora Muñoz –. Non abbiamo mai smesso di investire sul territorio locale, che rappresenta uno dei più importanti mercati a livello internazionale: abbiamo contribuito in modo significativo a sostenere la Regione Sardegna e la sua economia, anche attraverso la creazione di numerose opportunità di impiego”.

Guarda l’intervista a Carlos Muñoz

In particolare, secondo i dati diffusi oggi, Volotea per la stagione estiva garantisce 20 destinazioni da Cagliari, 20 da Olbia e 5 da Alghero, che si traducono in 2,9 milioni di posti disponibili e ben 16mila voli. Nei prossimi mesi, partiranno – come già annunciato – i voli per Hannover e Bilbao saltati lo scorso anno a causa della pandemia. Grazie all’apertura della base a Cagliari nel 2019 e Olbia e Alghero lo scorso anno il vettore stima di aver creato 200 posti di lavoro nell’Isola.

Il taglio della torta per festeggiare i dieci anni di Volotea in Sardegna

“Secondo un nostro studio effettuato nel marzo scorso la nostra compagnia nei voli in continuità ha registrato un tasso di puntualità del 97,3% – ha evidenziato Valeria Rebasti country manager Volotea per l’Italia -. Noi siamo qui per crescere insieme e far sì che i turisti vengano in Sardegna tutto l’anno”. Punta sulla destagionalizzazione anche l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa: “Finalmente si riparte – ha detto – l’obiettivo di destagionalizzare, grazie ai trasporti, è una sfida che possiamo vincere”.