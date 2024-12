Voli in Sardegna durante le feste, l’Antitrust conferma i rincari ma non interviene. Adiconsum: “Così ci saranno ancora salassi”

L’Antitrust conferma gli aumenti durante i periodi di alta stagione – come le festività e l’estate – ma non interviene sui prezzi dei voli da e per la Sardegna. È quanto emerge dal Rapporto preliminare dell’indagine sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo, pubblicato ieri. Nonostante il riconoscimento di forti rialzi, l’Autorità ha rinviato la conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025, senza prendere provvedimenti immediati.

“L’Antitrust, se da un lato rileva anomalie nella formazione dei prezzi dei voli per la Sardegna, con sensibili rialzi nel periodo estivo e durante le feste di Natale e Pasqua, dall’altro non è riuscita a definire con esattezza il peso degli algoritmi sulla formazione delle tariffe“, ha dichiarato il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu. L’associazione ha esaminato il rapporto e dice: “Il mancato intervento risolutivo da parte dell’Antitrust sul tema porterà anche questo Natale ad un salasso sul fronte dei voli da e per la Sardegna, e non impedirà le solite speculazioni sulla pelle di chi decide di rientrare sull’isola per trascorrere le feste con la propria famiglia”.

Nel rapporto, l’Antitrust ha evidenziato come i voli da e per la Sardegna registrano aumenti dei prezzi in determinati periodi dell’anno. Ad esempio, il 20 agosto, i voli in partenza dalla Sardegna e dalla Sicilia avevano un prezzo medio di 140-160 euro, con il 40-50% dei passeggeri che ha pagato oltre 150 euro. Per il periodo natalizio, il 23 dicembre, il prezzo medio dei voli inbound verso la Sicilia raggiungeva i 160-180 euro, con oltre il 60% dei passeggeri che ha pagato più di 150 euro. In Sardegna, invece, il prezzo medio era di circa 100-120 euro, con una buona parte dei voli (circa il 60-70%) nella fascia di prezzo tra i 50 e i 100 euro.

Il rapporto ha anche analizzato il funzionamento degli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree, che determinano i prezzi dei voli e dei servizi accessori, come il bagaglio. Le dinamiche di aggiustamento dei prezzi variano da una compagnia all’altra, con frequenti salti nelle tariffe e cambiamenti che avvengono in modo più o meno graduale, a seconda dei fattori analizzati dagli algoritmi.

“L’Autorità ha confermato in pieno le nostre denunce circa i forti rincari che si registrano in determinati periodi dell’anno, e che aggravano la spesa per chi deve raggiungere la Sardegna in aereo”, ha aggiunto Vargiu. Ma eventuali misure sono state rinviate all’anno prossimo.