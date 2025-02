Voli da e per la Sardegna, la Giunta stanzia 10 milioni. Gara per 67 nuove rotte aeree: ecco quali

La Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per il bando “Nuove rotte“, un’iniziativa promossa dall’assessorato dei Trasporti in collaborazione con l’assessorato del Turismo con l’obiettivo di ampliare l’offerta di collegamenti aerei da e per l’Isola. Questo progetto mira a migliorare la connettività della Sardegna, facilitare la mobilità dei cittadini e stimolare l’afflusso turistico, con un focus sull’intero arco dell’anno.

Per il biennio 2025-2026, saranno stanziati 10 milioni di euro annui per finanziare il 50% dei costi aeroportuali per le nuove rotte, selezionate in base all’attrattività turistica, alla domanda dei passeggeri e alla necessità di potenziare i collegamenti con hub internazionali strategici. Saranno messe a gara 67 rotte, con l’obiettivo di connettere la Sardegna con destinazioni in Europa e nel mondo, offrendo nuove opportunità di viaggio sia per i residenti che per i turisti.

Tra le rotte più rilevanti, figurano nuovi collegamenti verso gli Stati Uniti, con voli da Cagliari e Olbia diretti a New York e Filadelfia, per intercettare il crescente interesse del turismo americano verso l’Isola. Ulteriori collegamenti con Istanbul, grazie al suo ruolo di hub strategico, permetteranno di facilitare i viaggi verso l’Asia e altre destinazioni globali. Oltre a questi collegamenti intercontinentali, saranno potenziati i voli verso numerose città europee, inclusi Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia.

“Con il bando ‘Nuove Rotte’ facciamo un passo concreto verso una Sardegna sempre più connessa, non solo con l’Europa, ma anche con il resto del mondo”, ha dichiarato Barbara Manca, assessora ai Trasporti. “Il nostro obiettivo è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e incentivare l’arrivo di turisti durante tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica dell’Isola”. Franco Cuccureddu, assessore al Turismo, ha sottolineato l’importanza di rendere la Sardegna più accessibile: “Vogliamo promuovere la nostra splendida Isola e incrementare sempre di più le presenze turistiche. Allo stesso tempo, diamo ai sardi la possibilità di viaggiare più facilmente verso mete nazionali e internazionali”.

Oltre ai voli internazionali, il bando prevede anche l’attivazione di nuove tratte nazionali, come quella verso Lamezia Terme, in Calabria, e rotte regionali che includono collegamenti tra Cagliari, Olbia e Alghero. Inoltre, sarà possibile collegare direttamente Cagliari con Ajaccio, in Corsica, come risposta alle recenti difficoltà nei collegamenti marittimi tra le due isole. Il bando sarà presto disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna, e le compagnie aeree interessate potranno partecipare presentando le proprie proposte per operare le nuove rotte nei prossimi anni.