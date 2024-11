Turismo, un unico brand per il Nord Sardegna. E l’Isola sbarca a Times Square a New York

La Camera di Commercio di Sassari, in collaborazione con Visit Italy, ha avviato una nuova iniziativa per promuovere il Nord Sardegna come destinazione turistica unica, consolidando e ampliando la visibilità del territorio. Il progetto, che si inserisce nel più ampio network Salude&Trigu, mira ad aumentare i flussi turistici e a rafforzare l’immagine e la reputazione della Sardegna settentrionale sui mercati nazionali e internazionali.

Dal 2019, Salude&Trigu si è focalizzato sul rafforzamento dell’offerta turistica locale, supportando eventi e manifestazioni capaci di aumentarne l’appeal. Con il nuovo progetto, la Camera di Commercio ha deciso di portare fisicamente il Nord Sardegna oltre i confini dell’isola, promuovendo la destinazione nelle principali città italiane – Napoli, Roma e Milano – attraverso la campagna Sardegna in Viaggio. L’iniziativa ha culminato con un evento conclusivo al nuraghe di Santu Antine, a Torralba, che ha offerto uno spaccato delle tradizioni, della cultura e della storia locale.

Il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, ha sottolineato come l’iniziativa sia stata accolta con entusiasmo, suscitando interesse e curiosità tra i turisti presenti. Un evento che ha anche trovato ampio risalto sui social media, raccogliendo numerosi consensi e contribuendo a rendere il Nord Sardegna protagonista a livello globale, con un’ulteriore visibilità su Times Square a New York, dove sono stati proiettati video delle tappe italiane.

Il progetto Salude&Trigu non si limita a promuovere eventi locali, ma ha l’ambizione di superare i confini nazionali, puntando a una strategia di comunicazione coordinata. Attraverso una promozione mirata sui social network e sul web, la rete ha potuto rafforzare la propria visibilità a livello internazionale, presentando gli eventi come veri e propri prodotti turistici. Tra gli eventi sostenuti quest’anno dalla Camera di Commercio ci sono stati il Wine Week di Alghero, Benvenuto Vermentino di Olbia e il Nautic Event di Porto Torres, tutti elementi chiave per aumentare la notorietà del brand.

Dal 2019 a oggi, le campagne di comunicazione hanno raggiunto oltre 50 milioni di contatti in tutto il mondo. Nel 2023, sono stati sostenuti 87 eventi in 62 comuni del Nord Sardegna, coprendo un totale di 200 giornate di manifestazioni distribuite tra marzo e dicembre. I temi trattati includevano tradizioni locali, arte, musica e letteratura, con un contributo complessivo della Camera di Commercio pari a circa 1 milione di euro.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione turistica del territorio, sviluppata in collaborazione con agenzie specializzate come Punkomat e Visit Italy, e con il supporto di Ruben Santopietro, che ha curato la narrazione della promozione turistica del Nord Sardegna.