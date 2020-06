La Sardegna turistica fatica a riaprire completamente. Nonostante le campagne di promozione e comunicazione, pubbliche (ancora da avviare) e private e volontarie, e pur con l’impegno di operatori che stanno riaprendo i battenti, arrivare nell’Isola, soprattutto via cielo, sembra un percorso a ostacoli.

In questi giorni migliaia di turisti vedono annullate le proprie prenotazioni per la cancellazione dei voli da parte delle diverse compagnie aeree che non hanno alcuna intenzione di volare con aerei mezzo vuoti. A cascata vengono annullate le prenotazioni negli hotel o nelle altre strutture ricettive e il settore annaspa ancora. Italiani e stranieri chiamano i gestori di hotel, campeggi e seconde case e fioccano le richieste dei rimborsi e voucher vacanza.

Di questo e soprattutto delle ripercussioni che i mancati flussi hanno sui Comuni turistici, ha voluto parlare la sottosegretaria del ministero dei Beni culturali e Turismo, Lorenza Bonaccorsi, due giorni fa nell’Isola, dove ha anche partecipato all’inaugurazione della stagione ‘Covid free’ del Forte Village di Santa Margherita di Pula.

“Ieri per la prima visita istituzionale post Covid ho voluto incontrare una delegazione dei sindaci dei Comuni costieri della Sardegna e confrontarmi con loro su quanto fatto finora e quanto ancora da fare per aiutare le amministrazioni in questo momento delicato e fondamentale per la stagione turistica”, ha scritto ieri su Facebook la vice ministra. “Partiamo dalla Sardegna, Regione meravigliosa, in cui la centralità del turismo è fondamentale per tutto il tessuto economico e sociale, e proseguiremo supportando i territori di tutte le nostre regioni”.

L’incontro, cui hanno partecipato sindaci e assessori del Turismo di diversi Comuni costieri sardi sotto l’egida dell’Anci (tra questi Cagliari, Quartu Sant’Elena, Pula, Santa Teresa Gallura, San Vero Milis) si è svolto all’aeroporto di Elmas e ha coinvolto anche alcuni rappresentanti di categoria della ricettività.

Tra gli interventi anche quello di Stefania Taras, assessora del Turismo di Santa Teresa, come portavoce della neonata Consulta degli assessori comunali del Turismo in Sardegna. “Nel mio intervento ho fatto richieste specifiche sull’aumento del bonus vacanza per colmare il divario con le altre Regioni sul caro trasporti, sull’estensione del bonus anche ai cittadini europei per abbattere i costi dei trasporti, sulle reti di Comuni per istituire residenze Covid, dove poter ospitare possibili contagiati per la quarantena”, ha riferito dopo l’incontro. (mar.pi.)