Turismo, nell’extra alberghiero crescono le prenotazioni in Sardegna nei mesi di spalla

di Aurora Vinci



Un settore in evoluzione, trainato dalla ricerca di esperienze autentiche e soggiorni su misura. L’ospitalità extralberghiera in Sardegna registra numeri significativi, confermandosi una destinazione ambita. Secondo Bed&Breakfast.it, il principale operatore italiano nel settore viaggi riconosciuto dall’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), nel 2024 l’isola ha totalizzato 17.500 contatti tra richieste di soggiorno e prenotazioni dirette. Un dato che conferma l’attrattività della destinazione e che sembra trovare riscontro anche nel 2025: nel primo mese dell’anno, infatti, la piattaforma ha già registrato oltre 900 contatti.



A livello nazionale, nel 2024 il portale a ha gestito oltre 280mila contatti. Il Lazio si conferma come regione più gettonata, seguito da Emilia-Romagna e Toscana. La Lombardia si posiziona al quarto posto, mentre la Sicilia chiude la top 5. Napoli, in particolare, si distingue come una delle città più cercate dopo Roma, Bologna e Firenze. Sebbene la Sardegna non rientri tra le prime cinque regioni, continua a essere una meta molto apprezzata, con numeri rilevanti in termini di prenotazioni.



I dati del 2024 presentati dalla piattaforma, evidenziano come il periodo di maggior affluenza sia stato tra il 30 maggio e il 13 agosto, in piena stagione estiva. Tuttavia, si è osservata una crescita delle prenotazioni a settembre, segnale di un progressivo interesse per le vacanze fuori stagione.



La fascia d’età più rappresentata tra i viaggiatori di Bed&Breakfast.it risulta essere quella tra i 25 e i 35 anni, seguita dai 35-45enni. Le coppie costituiscono il 61 per cento delle prenotazioni, i viaggiatori solitari il 17 per cento, i gruppi di due o più adulti il 12 per cento e le famiglie l’8 per cento.



Secondo le previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, il 2025 sarà l’anno delle ‘micro-avventure’: brevi fughe vicino a casa, un’opportunità per valorizzare le piccole strutture ricettive e sostenere le comunità locali. Cresce anche l’interesse per i viaggi tailor-made, con una domanda sempre più orientata verso soggiorni personalizzati: esperienze su misura adatte alle famiglie, con ambienti accoglienti e servizi pensati per i più piccoli, oppure perfette per fughe romantiche di coppia, con atmosfere intime e rilassate.



Parallelamente, la piattaforma prevede un aumento delle prenotazioni in strutture pet-friendly e una crescente preferenza per alloggi facilmente accessibili con i mezzi pubblici, rispondendo così alle esigenze di un turismo più sostenibile e inclusivo. Inoltre, Bed&Breakfast.it prevede un forte incremento delle prenotazioni verso Roma nel 2025, trainato dall’attesa per il Giubileo, mentre la stagione balneare si preannuncia più lunga, complice l’impatto dei cambiamenti climatici.