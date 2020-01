La Sardegna è la regione italiana più ambita dai turisti. È quanto emerge da un report elaborato da HomeToGo, il più grande motore di ricerca al mondo per case e appartamenti vacanza. L’Isola guida questa classifica con 372 punti, poco sopra la Toscana e la Sicilia che ne hanno rispettivamente 370 e 342. La graduatoria è stata fatta analizzando i dati relativi agli utenti italiani e stranieri. Per ogni nazionalità di provenienza sono stati attribuiti da un massimo di trenta punti alla regione più popolare, fino ad un minimo di un punto per quella meno popolare. Aggregando i punteggi per regione da ciascun Paese, è la Sardegna ad ottenere la palma di meta più ambita. L’Isola ha ottenuto i punteggi più alti dagli utenti di Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi.