Turismo in crescita nell’Isola, quasi 10% di presenze in più nel 2024. Cuccureddu: “Piano per avere viaggiatori tutto l’anno”

Aumento del 10% nel campione alberghiero, +10,7% di passeggeri negli aeroporti e un+8,6% nei porti, con un incremento complessivo del +9,8% rispetto all’anno precedente. “La Sardegna continua a crescere come destinazione turistica, con un incremento significativo in ogni segmento. Investiamo su grandi eventi e mercati internazionali”, ha detto l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, intervenendo alla Bit di Milano dove l’Isola è stata presente con un suo spazio.

Per il 2025, la Regione punta a diversificare l’offerta turistica e ad attrarre visitatori durante tutto l’anno, grazie a nuovi progetti come lo sviluppo dell’albergo diffuso e il sostegno ai grandi eventi. Con un investimento di 8,785 milioni di euro, la Regione mira a recuperare e riqualificare immobili nei centri storici, trasformandoli in strutture ricettive diffuse. In parallelo, oltre 20 milioni di euro saranno destinati all’organizzazione di 13 manifestazioni di rilievo, con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo e rendere la Sardegna una meta attrattiva anche nei mesi di bassa stagione.

La strategia di promozione della Sardegna passa anche attraverso una presenza più marcata nelle fiere di settore nazionali e internazionali. Il piano fiere 2024-2025 prevede la partecipazione a 28 eventi, con un budget di 9 milioni di euro. Particolare attenzione viene rivolta al mercato americano, cresciuto del 34% nel 2023, e a nuove destinazioni come Belgrado, dove sarà inaugurato un volo diretto per Alghero.

La Sardegna si distingue anche per il suo impegno nel turismo accessibile. Con un finanziamento di 1,7 milioni di euro, derivante da un bando del ministero per le Disabilità, la Regione si concentra sull’accessibilità nelle spiagge, rendendo le coste sarde fruibili da tutti, in linea con una visione di turismo inclusivo. La Regione sta inoltre lavorando alla creazione di nuovi prodotti turistici legati all’archeologia, alla gastronomia, ai percorsi religiosi e ai borghi storici, con iniziative mirate per ogni mese di bassa stagione. Dalle celebrazioni del Capodanno al Carnevale e alla Settimana Santa, la Sardegna punta a diventare una meta per ogni stagione, attirando flussi turistici diversificati e valorizzando le sue ricchezze culturali e paesaggistiche.