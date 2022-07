Trasporto aereo in sciopero, caos partenze e arrivi: la lista dei voli cancellati su Cagliari

Domenica 17 luglio c’è un nuovo sciopero del trasporto aereo. Quattro ore di braccia incrociate e molti voli cancellati. Anche in Sardegna. La Sogaer, la società che gestisce lo scalo di Cagliari, ha diffuso una prima lista di collegamenti. La spa invita “tutti i passeggeri in partenza questa domenica a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e a contattare le compagnie per ogni informazione”.

L’elenco che segue è comunque provvisorio.

ARRIVI

VOLOTEA V71798 da Napoli delle 16.20

VOLOTEA V71129 da Milano Linate delle 20.30

VOLOTEA V71117 da Roma Fiumicino delle 17.25

VOLOTEA V71282 da Venezia delle 17.25

RYANAIR FR375 da Catania delle 13.40

RYANAIR FR1921 da Napoli delle 18.40

RYANAIR FR4568 da Varsavia delle 20.10

RYANAIR FR4706 da Bergamo delle 17.30

RYANAIR FR4829 da Bruxelles Charleroi delle 15.25

RYANAIR FR9157 da Malta delle 13.25

RYANAIR FR5259 da Karlsruhe delle 14.40

RYANAIR FR8690 da Torino delle 19.30

ITA AIRWAYS AZ1597 da Roma Fiumicino delle 18.20

ITA AIRWAYS AZ1560 da Milano Linate delle 18.50

ITA AIRWAYS AZ1504 da Milano Malpensa delle 15.15

PARTENZE

VOLOTEA V71799 per Napoli delle 13.15

VOLOTEA V71128 per Milano Linate delle 17.05

VOLOTEA V71283 per Venezia delle 17.55

RYANAIR FR376 per Catania delle 14.05

RYANAIR FR4569 per Varsavia delle 14.30

RYANAIR FR4655 per Napoli delle 15.55

RYANAIR FR4707 per Bergamo delle 17.55

RYANAIR FR4828 per Bruxelles Charleroi delle 10.30

RYANAIR FR9158 per Malta delle 13.50

RYANAIR FR5258 per Karlsruhe delle 10.30

RYANAIR FR8689 per Torino delle 16.15

ITA AIRWAYS AZ1559 per Milano Linate delle 19.35

ITA AIRWAYS AZ1501 per Roma Fiumicino delle 19.05

ITA AIRWAYS AZ1519 per Verona delle 16.00