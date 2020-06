Alcuni asset di Air Italy potrebbero essere integrati nella newco Alitalia, la nuova compagnia di trasporto aereo. È emerso dall’incontro di oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra la ministra Paola De Micheli, i liquidatori di Air Italy, i sindacati del trasporto aereo, il ministero del Lavoro, quello dello Sviluppo economico, la Regione Sardegna e la Regione Lombardia.

La ministra De Micheli – spiega una nota – ha confermato l’imminente costituzione della Newco Alitalia, lo sviluppo degli obiettivi del piano industriale e la valutazione, nel contesto di questo mandato, di un’eventuale integrazione alla nuova Alitalia di alcuni asset di Air Italy. “Valutazione che spetterà alla nuova società e per la quale comunque il Mit e le Regioni provvederanno a predisporre un approfondimento dell’impatto industriale”, si legge.

La ministra De Micheli ha voluto anche rassicurare i rappresentanti dei lavoratori sul ricorso agli ammortizzatori sociali che saranno oggetto di un tavolo, convocato per la prossima settimana con i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, per garantire una giusta prospettiva temporale ai lavoratori. Determinante in questo percorso anche il ruolo delle Regioni Lombardia e Sardegna chiamate a fornire il supporto necessario.

Una timida soddisfazione dai sindacati. “L’incontro di oggi con la ministra delle Infrastrutture e Trasporti pone un altro piccolo tassello positivo sulla vertenza AirItaly”, dice il segretario generale Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu. “In attesa di avere certezza rispetto alla cassa integrazione anche per i dipendenti AirItaly, ovvero avere il tempo necessario per rimanere all’interno di un percorso di rilancio dell’intero settore del trasporto aereo primo fra tutto quello di rientrare a pieno titolo nella newco Alitalia – aggiunge – vi è anche la necessità di comprendere meglio in quali termini e con quante risorse economiche la Regione Sardegna e quella lombarda, oggi presenti all’incontro, vorranno essere della partita”.

Intanto oggi l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde ha convocato per martedì 16 alle 12 una riunione con il Comitato paritetico di monitoraggio sulla continuità territoriale alla quale parteciperanno anche i rappresentanti di Alitalia ed Enac sulle criticità del trasporto aereo nei collegamenti onerati tra gli aeroporti della Sardegna e la Penisola.

In una nota, Todde ha precisato che “in questo periodo di grande flusso turistico e di attuale emergenza sanitaria per il Covid-19 è bene ricordare che tutti i collegamenti Alitalia vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, motivo per cui è necessario aumentare i voli per poter salvare una stagione turistica che vede la nostra Isola tra le mete più ambite a livello internazionale”.