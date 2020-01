Cominciano il 4 gennaio i saldi invernali nell’Isola e dureranno fino al 4 marzo. Secondo un’indagine fatta dall’Ufficio studi della Confcommercio, la spesa media per ogni famiglia sarà di 324 euro, mentre quella pro capita raggiungerà i 140 euro, soprattutto per abbigliamento, calzature e accessori. I saldi potranno essere l’occasione per rinforzare il commercio cosiddetto di prossimità, grazie all’acquisto nei negozi più vicini a ogni acquirente che potrebbe rallentare, invece, gli acquisti sul web.

Ci sono delle regole che è necessario sapere per affrontare gli acquisti in saldo con maggiore consapevolezza. Innanzitutto i cambi merce: si tratta di un’eventualità che discrezione del negoziante, a meno che un prodotto non sia danneggiato. In questo caso il venditore ha l’obbligo di sostituire la merce o ripararla. Se queste due strade non sono percorribili, allora è possibile la riduzione del prezzo o la sua restituzione. Chi compra, però, è tenuto a denunciare eventuali anomalie del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Sempre a discrezione del negoziante è la possibilità di provare i capi, mentre i pagamenti con carte di credito devono essere accettati. Per quanto riguarda i prodotti in vendita proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Inoltre, è obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.