Th, ovvero TraballHub. Sei giornate dedicate al lavoro che cambia. Organizza l’associazione culturale Tàjrà. “TraballHub – si legge in una nota – è un progetto che affronta con sguardo nuovo il tema dell’occupazione, attraverso un ciclo di incontri e laboratori”. Due le sedi dell’iniziativa, entrambe a Cagliari: la sala conferenze Giovanni Lilliu a Monte Claro e via Dante 15, sede di Tàjrà.

Con Traballhub si comincia sabato 5 ottobre. Dalle 17 alle 19, Fabrizia Gerini e Francesca Salis presentano ‘Fiducia – Potenzialità individuali, rapporti esclusivi ed ecosistemi inclusivi”. La relazione è curata da Mico Rao. Venerdì 11 ottobre, alla stessa ora, c’è “Le strutture della collaborazione”, curato da Vittorio Pelligra. Sabato 12, sempre dallòe 17 alle 19, è il turno di “Le competenze che connettono – Usare le risorse personali per creare relazioni”: il laboratorio-conferenza è gestito ancora da Francesca Salis. Domenica 13 ottobre, con lo stesso orario, ecco ‘Pensieri al lavoro – Per interrogarsi e rispondersi secondo il modello della Philosophy for Community’. La relatrice è Daniela Zoccheddu.

Sabato 19 due sessioni di appuntamenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 c’è ‘Area di Sosta. (Ri)partire nel lavoro – Percorso esperienziale in tre tappe’. Lo curano Laura Briani e Francesca Salis. Questa stesso ciclo di approfondimenti sarà ripetuto anche domenica 20 ottobre dalle 9 alle 13. La stessa Salis accompagnata di nuovo da Fabrizia Gerini chiude TraballHub sabato 26 ottobre: dalle 17 alle 19 è prgorammato ‘Visione d’Insieme – Nuovi modi di vedere e vedersi al lavoro’.

L’intero ciclo di Th è accompagnata da uno slogan: ‘La tua realizzazione è uno risorsa per tutti’. Con questo spirito TraballHub “si pone l’obiettivo di offrire informazioni e strumenti che permettano alle persone di ‘attrezzarsi’ al cambiamento in atto”, è scritto ancora nella nota diffusa dall’associazione Tàjrà -. Eventi e attività sono infatti ispirati ai concetti di incontro, fiducia e collaborazione come nuove forme di pensare e pensarsi al lavoro. L’approccio è basato sul principio di responsabilità individuale: quel potere personale che ci consente di incidere nella nostra vita e nella comunità nella quale viviamo”. TraballHub ha ottenuto i finanziamenti dalla Fondazione Sardergna ed è patricinato dall’Unione europea e dalla Regione. Per tutte le informazioni, si possono consultare le pagine social e il sito. Di seguito gli indirizzi.

