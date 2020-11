Riqualificare il patrimonio edilizio cogliendo la grande occasione di incidere positivamente sull’ambiente. È possibile grazie a interventi che abbattono il fabbisogno energetico di case e condomini e consentono un risparmio di energia e di emissioni di CO2 nell’aria. Come il Superbonus 110%.

Con un intervento tipo caratterizzato dalla realizzazione di un cappotto termico, la sostituzione di una caldaia a metano standard con una pompa di calore e l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo su un’abitazione di 120 metri quadri, il risparmio per una famiglia in termini economici è di quasi 2.800 euro l’anno. E in termini di emissioni di anidride carbonica si attesta sulle tre tonnellate e mezzo: ciò equivale a piantare 9 alberi ogni anno. Tutto questo per un solo intervento e in una sola abitazione.

A calcolarlo sono gli ingegneri e i tecnici di White Energy Group (Weeg), società di servizi energetici con sede a Verona e Cagliari, specializzata in progetti di efficienza energetica industriale. La società ha deciso di concorrere per la prima volta sul mercato dedicato ai privati, lanciando il servizio Ecocasa 110%, una soluzione ‘chiavi in mano’ per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico nelle abitazioni usufruendo del Superbonus 110%, ma senza il fardello delle pratiche burocratiche.

Weeg, che unisce forti competenze nel settore dell’efficienza energetica a quelle nelle aree di Information Technology, Internet of Things ed Energy Intelligence, parte da Sardegna e Veneto: “Regioni nelle quali Whitenergy ha una propria sede operativa, che garantisce la presenza fisica necessaria allo sviluppo di tutte le attività”, sottolinea Giovanni Tellini, responsabile Commerciale di Whitenergy e business developer del progetto.

“Weeg mette a disposizione le sue competenze ed esperienze per un servizio studiato su misura per le esigenze tecniche del cliente e del singolo edificio, che va dal sopralluogo ante intervento, all’esecuzione dei lavori, alla cessione del credito – spiega Gianluigi Mele, amministratore delegato della società.

Il servizio EcoCasa 110% di Whitenergy si rivolge in particolare ai proprietari o inquilini di abitazioni unifamiliari e grazie alle detrazioni fiscali, applicate come sconto in fattura fino al 100% del costo dell’intervento, o in alternativa alla possibilità di cedere il credito, non sarà necessario sostenere nessuna spesa.