Interrogazione del Pd a quattro giorni dall’interruzione del collegamento Tirrenia tra Cagliari, Arbatax e Civitavecchia. Il primo firmatario Piero Comandini si rivolge all’assessore dei Trasporti Giorgio Todde per capire “quale iter e tempistica intenda seguire per far sì che alla Sardegna venga garantito il diritto alla mobilità”.

Secondo il dem, il governo regionale dovrebbe “attivare immediatamente una interlocuzione con il ministero dei Trasporti per affermare, prima di tutto, che alla Sardegna debba essere garantita la continuità territoriale, e predisporre un bando unico su tutti i collegamenti da e per l’Isola che garantisca certezza dei servizi tutto l’anno per passeggeri e merci con un regime tariffario adeguato”.

L’obiettivo, spiega, deve essere quello di “attuare un modello di continuità più moderno che garantisca condizioni equivalenti rispetto a quelle riscontrabili per collegamenti analoghi sulla terra ferma”. E poi, conclude Comandini, “oggi più che mai è necessario un intervento risolutivo nel settore dei trasporti, in questa fase di rilancio economico post pandemia gli investimenti dovrebbero garantire misure di modernizzazione nel sistema dei trasporti e garantire servizi agevoli e vantaggiosi per i cittadini delle aree insulari, gli emigrati e i turisti”.