Sostegni alle imprese sarde, arrivano i contributi a fondo perduto: ecco come funziona

La Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, ha approvato le direttive di attuazione per il sostegno alle imprese nell’ambito del piano regionale sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027, con particolare attenzione agli Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (Isbs). L’obiettivo principale è rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) attraverso finanziamenti destinati all’acquisto di beni strumentali, servizi di consulenza e progetti di innovazione, promuovendo uno sviluppo sostenibile.

Le imprese avranno la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto, anche in combinazione con finanziamenti agevolati, per investimenti che vanno dai 10.000 ai 1.000.000 di euro. Questi fondi saranno messi a disposizione grazie a risorse europee, nazionali e regionali, e verranno erogati tramite una procedura valutativa a sportello, con possibilità di selezione automatica o tramite catalogo.

I finanziamenti saranno destinati alle imprese attive in settori strategici, identificati nella Smart Specialization Strategy (S3) regionale, tra i quali spiccano l’ICT e la digitalizzazione, le reti intelligenti per l’energia, l’agroindustria e la sostenibilità ambientale, l’aerospazio e la biomedicina, il turismo e la cultura. Le risorse stanziate sosterranno l’innovazione dei processi aziendali, la transizione verso un’economia verde e l’uso efficiente delle risorse, contribuendo a promuovere una crescita sostenibile nel tessuto produttivo della Sardegna.

Il Centro regionale di programmazione sarà responsabile del coordinamento delle direttive, mentre l’agenzia Sardegna Ricerche avrà il compito di gestire le azioni delegate. È in fase di realizzazione un Catalogo dei servizi per le imprese, che raccoglierà tutte le opportunità disponibili, e un Bando tipo, progettato per semplificare l’accesso ai fondi. Le direttive sono state trasmesse al Consiglio regionale per ottenere il parere della Commissione competente. Nei prossimi mesi, verranno pubblicati bandi e avvisi per garantire un rapido utilizzo delle risorse e sostenere le imprese sarde nella sfida della modernizzazione e del miglioramento della competitività.