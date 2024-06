Siccità in Sardegna, Coldiretti: “Stato di calamità ed emergenza per i territori colpiti”

“Bene le prime risposte arrivate oggi dall’assessore regionale all’Agricoltura ma si attendono conferme positive sulla deliberazione immediata dello stato di calamità ed emergenza per i territori colpiti dalla siccità, dei voucher per sostenere le spese delle aziende per l’acquisto di foraggi e soccorso idrico, oltre che interventi urgenti per far fronte agli ingenti danni alle colture orticole e frutticole e le foraggere in Sardegna”. Secondo Coldiretti Sardegna a un giorno dalla grande mobilitazione che ha acceso i riflettori di istituzioni e opinione pubblica sulla grande sete delle campagne isolane, non bisogna abbassare la guardia ma “tradurre subito in fatti concreti le azioni per sostener il comparto ormai allo stremo.

E proprio a 24 ore dalla mobilitazione di migliaia di agricoltori e pastori sulle “Vie del mare” della costa orientale sarda, emblema della siccità nell’isola, i vertici dell’associazione regionale, il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, scrivono anche al Consiglio regionale. Con una lettera inviata oggi al presidente della massima Assemblea legislativa sarda, Piero Comandini, infatti Coldiretti Sardegna, d’intesa con i sindaci dei tanti Comuni interessati e dell’Anci Sardegna con la presidente Daniela Falconi che hanno partecipato alle manifestazioni, ha chiesto un Ordine del giorno urgente al Consiglio regionale per sostenere le richieste arrivate dagli agricoltori e allevatori.

Oltre al stato di calamità, voucher e piani infrastrutturali di medio-lungo termine, Coldiretti Sardegna ha chiesto al Consiglio di impegnare la Giunta regionale ad attivarsi anche per snellire la burocrazia sostenendo i Consorzi di bonifica, la nomina di un commissario straordinario per affrontare le emergenze e ridurre i tempi di intervento per le autobotti necessarie agli agricoltori e allevatori in questa fase emergenziale; garantire l’approvvigionamento idrico alle aziende agro-pastorali che stanno subendo gravi ripercussioni a causa della siccità; l’implementazione di un piano strategico per ridurre perdite e sprechi, oltre che incrementare i volumi alle aziende e i sostegni ai Consorzi di Bonifica sardi e, non ultimo, stanziare fondi per ristorare i gravi danni economici subiti dalle aziende.