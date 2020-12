In Sardegna diminuiscono i ritardi gravi nei pagamenti della pubblica amministrazione: erano al 22,2 per cento a fine 2019, mentre adesso risultano al 18 per cento. Con questo numero l’Isola si colloca al decimo posto fra le regioni italiane che registrano il maggior numero di pagamenti oltre i 30 giorni. Nel Sud è seconda alle spalle della Campagnia. Stabili invece i pagamenti alla scadenza: la percentuale sarda è del 30,8 per cento, invariata da un anno all’altro. In questo caso la Sardegna perde quattro posizioni nella classifica nazionale, retrocedendo dal terzo posto del 2019 al settimo del 2020.

È quanto emerge dallo studio sulle abitudini di pagamento della pubblica amministrazione aggiornato al 30 settembre, realizzato da Cribis, società specializzata nel settore della informazione sul business. Il Nord-ovest è l’area geografica più affidabile, con il 34,5 per cento di pagamenti puntuali, mentre il Sud e le isole sono le zone più in difficoltà con il 31,8 per cento di ritardi gravi a fronte del 23,1 registrato nel Centro Italia, il 12,2 del Nord Ovest e del 9 del Nord-est. “Nel Sud e nelle Isole – osserva Marco Preti, amministratore delegato di Cribis la pubblica amministrazione però è più puntuale delle imprese: solo il 22,6 per cento di queste ultime, infatti, paga i propri fornitori alla scadenza, contro il 27,9 delle aziende pubbliche”.