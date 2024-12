Scade la seconda rata Imu: ecco coma pagare. A Cagliari link del Comune per prenotazioni e calcolo importo

Domani, 16 dicembre è la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’IMU, l’imposta municipale che garantisce alle casse pubbliche un gettito complessivo di circa 22 miliardi di euro, considerando l’acconto di giugno e il saldo finale. Per i proprietari di immobili, la rata media è di 511 euro per le seconde case, ma può arrivare fino a 3.000 euro per gli immobili di pregio.

La prima rata era stata pagata il 16 giugno applicando per i primi sei mesi del 2024 le aliquote stabilite dai Comuni per il 2023. Il versamento della seconda rata deve essere eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e con eventuale conguaglio sulla prima rata corrisposta, in base alle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2024 nel sito Internet delle Finanze.

In assenza di tempestiva pubblicazione, si applicano le aliquote vigenti per il 2023.ù

Come pagare

Il pagamento può essere effettuato:

Con il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo;

Con bollettino postale, disponibile presso gli uffici di Poste Italiane, intestato a “Pagamento IMU” sul conto corrente n. 1008857615, valido per la maggior parte dei Comuni italiani.

Il Comune di Cagliari ha cercato di facilitare il pagamento ai cittadini. “E’ online il calcolatore IMU al quale le cittadine e i cittadini potranno accedere cliccando sull’apposito link (CALCOLATORE IMU – PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/informazioni_sullimu_imposta_municipale_propria?contentId=SRV10318) all’interno della pagina web del portale istituzionale del Comune di Cagliari dedicata al tributo. Attraverso la stessa pagina web, è possibile, non solo calcolare gli importi dovuti in acconto, il saldo e il ravvedimento IMU, ma anche stampare il modello F24 per il relativo versamento. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento online. Il link alla pagina con il calcolatore IMU, in presenza, oppure online (limitatamente al martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 10 con collegamento tramite la piattaforma Microsoft Teams), cliccando sul tasto di colore verde “Prenotazione appuntamento online”.

Per il calcolo dell’imposta si applicano le aliquote approvate per il 2020 e rimaste invariate. Informazioni ulteriori possono essere reperite telefonando ai numeri 070.6776328 e 070.6776370 dell’Ufficio IMU – TASI, ai quali ci si potrà rivolgere dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Confedilizia, riporta il sito dell’Ansa, ha definito l’IMU una “patrimoniale onerosa e iniqua”, sottolineando che colpisce anche chi non trae alcun beneficio economico dal proprio immobile e non dispone di un reddito da lavoro per sostenere questo tributo. Secondo l’associazione, l’imposta penalizza il risparmio e ostacola la crescita economica. Tra le proposte avanzate per alleggerirne il peso, Confedilizia suggerisce: “L’eliminazione dell’IMU sulle case affittate con contratti a canone concordato, per incentivare l’offerta abitativa – sottolineano -,l’esenzione sugli immobili situati nei piccoli centri, per favorire la rinascita dei borghi e delle aree interne”.