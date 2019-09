Continuano ad aumentare in Italia i numeri dei mutui e dei prestiti personali. Italiani, e sardi, non rinunciano all’investimento sulla casa, ancora considerato il più solido, né agli acquisti di beni e servizi come auto, moto, elettronica e arredamento. Ma se, a livello nazionale rispetto allo scorso anno i residenti con almeno un contratto di credito rateale attivo crescono dell’8 per cento (il 39,4 per cento del totale della popolazione maggiorenne), cala l’importo medio delle rate rimborsate e si attesta su 344 euro (meno l’1,5 per cento).

Sono i dati dell’osservatorio Mister Credit. l’area di Crif che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie. In Sardegna, a differenza del resto d’Italia, l’incidenza dei mutui all’interno del portafoglio delle famiglie è molto più bassa, con un peso pari al 15,4 per cento sul totale, dato che colloca la regione al penultimo posto della graduatoria nazionale guidata dal Friuli Venezia-Giulia (la media nazionale è di 21,7 per cento). I prestiti personali, invece, rappresentano il 35,1 per cento del totale dei contratti di credito attivi, al di sopra della media nazionale (32,8 per cento), mentre i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi spiegano il restante 49,5 per cento, posizionando la regione al terzo posto assoluto in Italia.

A livello provinciale, Sassari guida la classifica regionale per quanto riguarda i mutui, con una quota del 17,7 per cento, il Sud Sardegna si distingue per l’incidenza dei prestiti finalizzati, con il 53 (sesto posto nella graduatoria nazionale), mentre Nuoro vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con una quota pari al 38,7 per cento sul totale dei contratti di credito attivi.

Dallo studio realizzato emerge che le regioni in cui i cittadini nel primo semestre 2019 hanno sostenuto la rata mensile più elevata sono state il Trentino-Alto Adige, con 430 euro, il Veneto con 390 euro, e la Lombardia, con 387 euro. La Sardegna si colloca all’ultimo posto in Italia, con una rata mensile pari a 285 euro, ben al di sotto della media nazionale. Entrando nel dettaglio provinciale spicca Sassari, con una rata media mensile pari a 300 euro. Seguono Nuoro e Cagliari, rispettivamente con 289 e 288 euro.

Per quanto riguarda l’ammontare residuo per estinguere i finanziamenti attivi, il Trentino-Alto Adige è al primo posto del ranking nazionale, con 43.289 euro pro capite, mentre la Sardegna, con 26.135 euro, si colloca al sedicesimo posto. La provincia sarda in cui l’esposizione è più alta è Cagliari, con 31.420 euro, in un ranking nazionale capeggiato da Milano con 52.216 euro.

“I dati che emergono dall’ultimo aggiornamento della nostra mappa del credito confermano il progressivo allargamento della platea dei cittadini che usufruiscono di un finanziamento per sostenere i propri consumi e per l’investimento sulla casa mentre la contrazione sia della rata media sia dell’esposizione residua forniscono una positiva indicazione circa la sostenibilità del debito di consumatori e famiglie”, sottolinea Beatrice Rubini, direttore Mister Credit di Crif.